Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января — Минтранс

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мазут с нефтетанкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе РФ.

«Мазут с танкера „Волгонефть-239“ откачают до конца января», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. Его откачают в течение двух недель, добавили в Минтрансе.