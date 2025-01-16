За ночь сбиты 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
09:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над четырьмя регионами РФ 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. 15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Тамбовской области и 2 — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 22:30 15.01.2025
- Стали известны некоторые подробности соглашения о прекращении огня в Газе
- 21:50 15.01.2025
- Согласно опросу, американцы не хотят видеть Гренландию в составе США
- 21:00 15.01.2025
- Премьер Дании: Решение о независимости должна принимать сама Гренландия
- 20:25 15.01.2025
- Трамп: Есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время
- 20:20 15.01.2025
- СК РФ назначил экспертизу действий ряда структур по факту крушения рейса AZAL у Актау
- 20:10 15.01.2025
- СМИ сообщают о том, что сделка по перемирию в Газе состоялась
- 19:40 15.01.2025
- В Болгарии произошло лобовое столкновение двух товарных поездов
- 19:25 15.01.2025
- Госдеп США обнародовал очередной пакет антироссийских санкций
- 18:35 15.01.2025
- Магистральный кабель был поврежден на участке в Татарстане, что привело к проблемам с доступом в Интернет
- 17:40 15.01.2025
- В 2024 году Украину безвозвратно покинули в 3,3 раза больше людей, чем в 2023-м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать