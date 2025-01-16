За ночь сбиты 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над четырьмя регионами РФ 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. 15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Тамбовской области и 2 — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.