Военные учения могли стать причиной крупного лесного пожара в Японии — ТВ
11:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупный лесной пожар произошел близ японского города Этадзима (префектура Хиросима). Об этом сообщает японское общественное телевидение.
Телеканал NHK отмечает, что в этом же районе в пятницу проходили стрельбы Сил самообороны страны с применением, в частности, взрывчатых материалов, которые могли стать причиной пожара.
Согласно кадрам, пожарные службы работают над ликвидацией пожара, который охватил масштабный горно-лесной массив в этом регионе.
Полиция расследует причины возникновения пожара.
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