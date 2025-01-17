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НОВОСТИ

Военные учения могли стать причиной крупного лесного пожара в Японии — ТВ

11:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный лесной пожар произошел близ японского города Этадзима (префектура Хиросима). Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Телеканал NHK отмечает, что в этом же районе в пятницу проходили стрельбы Сил самообороны страны с применением, в частности, взрывчатых материалов, которые могли стать причиной пожара.

Согласно кадрам, пожарные службы работают над ликвидацией пожара, который охватил масштабный горно-лесной массив в этом регионе.

Полиция расследует причины возникновения пожара.

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