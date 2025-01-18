ВС России нанесли удар по украинскому КБ «Луч» в ответ на атаку ракетами производства США - МО РФ
15:20 18.01.2025 Источник: Интерфакс
Российские военные нанесли удар в ответ на действия Украины с применением ракет ATACMS, поражены объекты ВПК страны, заявили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха",- говорится в сообщении военного ведомства.
"Цели удара достигнуты, все объекты поражены",- отметили в Минобороны РФ.
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