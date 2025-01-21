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Непал увеличил плату за восхождение на Эверест для иностранцев

13:05 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Непала приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение на Эверест (8 849 м) и ввели ряд мер, направленных на контроль за загрязнением и предотвращение несчастных случаев на самой высокой вершине планеты. Соответствующее распоряжение подготовил кабинет министров страны.

Согласно пересмотренным правилам альпинизма, плата для иностранцев, восходящих на Эверест по обычному южному маршруту в весенний сезон (с марта по май), увеличена до 15 000 долларов с нынешних 11 000 долларов с человека. Плата за восхождение в осенний сезон (сентябрь — ноябрь) увеличена с 5 500 до 7 500 долларов. В то же время стоимость разрешения на одного человека на зимний (декабрь — февраль) и муссонный (июнь — август) сезоны выросла с 2 750 до 3 750 долларов США.

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