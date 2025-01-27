Кабмин одобрил идею не принимать в гражданство РФ в случае отказа от присяги
10:05 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России поддержало законопроект, согласно которому иностранцы не получат гражданство РФ при отказе от присяги. Этим же документом предлагается снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.
Корректировки планируется внести в закон «О гражданстве Российской Федерации». Сейчас, согласно ему, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Решение о приеме в гражданство РФ вступает в законную силу со дня принесения человеком присяги, но считается недействительным, если она не принесена в течение одного года.
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