Школьников в Литве начали обучать управлению беспилотниками — Le Parisien

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Литвы запустило программу подготовки учащихся средней и старшей школы к сборке, программированию и управлению БПЛА. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

Журналисты издания посетили школу в городе Кедайняй в центральной части Литвы, где стали свидетелями обучения девятерых школьников в возрасте от 10 до 14 лет. «Можно рассчитывать, что от 10 до 15% этих школьников продолжат свое обучение в области инженерного дела, а возможно и в сфере обороны», — сказал в комментарии газете директор Литовского агентства неформального образования (LINEŠA) Валдас Янкаускас.

Как пишет Le Parisien, школьники учатся управлению БПЛА в шлемах дополненной реальности, а для изготовления некоторых деталей дронов на занятиях используются 3D-принтеры. Некоторые школьники уже знают из новостей об особенностях применения дронов в бою. «Дроны могут делать много полезных вещей, например переносить бомбы и скидывать их на [вражеские] танки», — сказал в комментарии газете один из учащихся.

Длительность программы — 4 года, она финансируется министерством обороны, министерством образования и местными органами власти Литвы.