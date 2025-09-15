0
0
114
НОВОСТИ

Школьников в Литве начали обучать управлению беспилотниками — Le Parisien

11:20 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Литвы запустило программу подготовки учащихся средней и старшей школы к сборке, программированию и управлению БПЛА. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

Журналисты издания посетили школу в городе Кедайняй в центральной части Литвы, где стали свидетелями обучения девятерых школьников в возрасте от 10 до 14 лет. «Можно рассчитывать, что от 10 до 15% этих школьников продолжат свое обучение в области инженерного дела, а возможно и в сфере обороны», — сказал в комментарии газете директор Литовского агентства неформального образования (LINEŠA) Валдас Янкаускас.

Как пишет Le Parisien, школьники учатся управлению БПЛА в шлемах дополненной реальности, а для изготовления некоторых деталей дронов на занятиях используются 3D-принтеры. Некоторые школьники уже знают из новостей об особенностях применения дронов в бою. «Дроны могут делать много полезных вещей, например переносить бомбы и скидывать их на [вражеские] танки», — сказал в комментарии газете один из учащихся.

Длительность программы — 4 года, она финансируется министерством обороны, министерством образования и местными органами власти Литвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 15.09.2025
Китай решительно ответит при введении странами НАТО пошлин из-за закупок нефти РФ — МИД
0
0
12:00 15.09.2025
Белоруссия не питает иллюзий по возобновлению диалога с Польшей при Навроцком — Лукашенко
0
10
11:55 15.09.2025
Сбер подарит предпринимателям 100 миллионов и отдых на премиальном курорте
0
22
11:40 15.09.2025
Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики
0
77
11:32 15.09.2025
Возможность для НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ — Медведев
0
100
11:05 15.09.2025
Политика Запада в отношении РФ и Белоруссии становится откровенно агрессивной — Лукашенко
0
137
11:00 15.09.2025
Высшая коллегия судей рекомендовала назначить Краснова главой Верховного суда РФ
0
142
10:32 15.09.2025
ВС РФ зашли на восточную окраину Константиновки — Кимаковский
0
227
10:20 15.09.2025
Латиноамериканцы идут в наемники ВСУ из-за лжи СМИ и YouTube о конфликте — журналист
0
231
10:05 15.09.2025
Лето в азиатской части РФ стало вторым самым теплым в истории метеонаблюдений — Вильфанд
0
231

Возврат к списку