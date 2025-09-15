Школьников в Литве начали обучать управлению беспилотниками — Le Parisien
11:20 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Литвы запустило программу подготовки учащихся средней и старшей школы к сборке, программированию и управлению БПЛА. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.
Журналисты издания посетили школу в городе Кедайняй в центральной части Литвы, где стали свидетелями обучения девятерых школьников в возрасте от 10 до 14 лет. «Можно рассчитывать, что от 10 до 15% этих школьников продолжат свое обучение в области инженерного дела, а возможно и в сфере обороны», — сказал в комментарии газете директор Литовского агентства неформального образования (LINEŠA) Валдас Янкаускас.
Как пишет Le Parisien, школьники учатся управлению БПЛА в шлемах дополненной реальности, а для изготовления некоторых деталей дронов на занятиях используются 3D-принтеры. Некоторые школьники уже знают из новостей об особенностях применения дронов в бою. «Дроны могут делать много полезных вещей, например переносить бомбы и скидывать их на [вражеские] танки», — сказал в комментарии газете один из учащихся.
Длительность программы — 4 года, она финансируется министерством обороны, министерством образования и местными органами власти Литвы.
НОВОСТИ
- 12:05 15.09.2025
- Китай решительно ответит при введении странами НАТО пошлин из-за закупок нефти РФ — МИД
- 12:00 15.09.2025
- Белоруссия не питает иллюзий по возобновлению диалога с Польшей при Навроцком — Лукашенко
- 11:55 15.09.2025
- Сбер подарит предпринимателям 100 миллионов и отдых на премиальном курорте
- 11:40 15.09.2025
- Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики
- 11:32 15.09.2025
- Возможность для НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ — Медведев
- 11:05 15.09.2025
- Политика Запада в отношении РФ и Белоруссии становится откровенно агрессивной — Лукашенко
- 11:00 15.09.2025
- Высшая коллегия судей рекомендовала назначить Краснова главой Верховного суда РФ
- 10:32 15.09.2025
- ВС РФ зашли на восточную окраину Константиновки — Кимаковский
- 10:20 15.09.2025
- Латиноамериканцы идут в наемники ВСУ из-за лжи СМИ и YouTube о конфликте — журналист
- 10:05 15.09.2025
- Лето в азиатской части РФ стало вторым самым теплым в истории метеонаблюдений — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать