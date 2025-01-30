В упавшем в США самолете находились бывшие российские фигуристы Шишкова и Наумов - СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти готовятся к тому, что авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США по числу жертв за последние десятилетия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. В 1982 году самолет авиакомпании Air Florida врезался в мост 14-й улицы, соединяющей Арлингтон и Вашингтон, напоминает телеканал. По данным газеты The Wall Street Journal, тогда погибло 78 человек.

Чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета. Об этом ТАСС сообщил источник. "На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что на борту находилась бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании 1980 года Инна Волянская.