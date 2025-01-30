Жоли предупредила Рубио, что Канада ответит США в случае введения тарифов
11:05 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Канады Мелани Жоли на состоявшейся в американской столице встрече предупредила госсекретаря США Марко Рубио об ответных мерах со стороны Оттавы, если Вашингтон введет с 1 февраля обещанные американским президентом Дональдом Трампом тарифы.
«У меня состоялась хорошая встреча с Марко Рубио, — сообщила Жоли в среду журналистам в ходе онлайн-брифинга. — Я ясно дала понять, что если пошлины будут введены, то мы примем ответные меры. Все варианты [ответных действий] на столе». По словам министра, у нее сложилось впечатление, что новый госсекретарь США «понимает взаимосвязь между торговлей и геополитикой», а также важность совместной работы Оттавы и Вашингтона в текущих геополитических условиях.
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