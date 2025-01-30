Прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 г. — ЦБ РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прирост ипотеки в РФ по итогам 2024 года замедлился до 13,4% после рекордного уровня 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой. Об этом говорится в документах Банка России.

При этом по объему выдач результат 2024 года (4,9 трлн руб.) почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 трлн руб.), однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно). При этом основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года после завершения массовой «Льготной ипотеки» и ужесточения условий «Семейной ипотеки», отмечается в материалах ЦБ.

Темпы роста ипотеки в декабре сохранились на уровне ноября и составили 0,4%, а выдачи рыночной ипотеки в декабре сократились на 20% — до 52 млрд руб. с 65 млрд руб. на фоне высокого уровня ставок.

При этом объем выданных ипотечных кредитов в декабре прошлого года немного увеличился (до 291 млрд руб., +6%) по сравнению с ноябрем (274 млрд руб.). Это объясняется ростом выдач ипотеки с господдержкой (на примерно 15%, до около 239 млрд руб. в декабре с 210 млрд руб. в ноябре). Общий лимит по программе «Семейная ипотека» был повышен на 2,4 трлн руб. — банки смогли кредитовать без ограничений. В итоге в рамках «Семейной ипотеки» выдано кредитов на 183 млрд руб., что почти на 10% больше ноябрьского показателя (165 млрд руб.).