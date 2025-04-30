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НОВОСТИ

Житель Сочи осужден на 12 лет за передачу другу из полиции Украины данных о дислокации ПВО

16:32 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене жителя Сочи, который работал в пункте охраны на железной дороге и передал данные о дислокации систем ПВО своему знакомому сотруднику полиции Украины. Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Установлено, что подсудимый, являясь стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, в 2023 году предоставлял фото- и видеоматериалы, отражающие места дислокации систем ПВО, своему знакомому — сотруднику украинской полиции, имеющему контакты с сотрудниками ГУР Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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