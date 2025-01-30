За последние полгода ВСУ ежемесячно теряют 50 тыс. человек и выше
15:12 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше, заявили в Минобороны России.
«За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 — 51 960 чел., декабрь 2024 — 48 470 чел., ноябрь 2024 — 60 805 чел. и так далее)», — сказали там.
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