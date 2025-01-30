Сбой в системе оператора воздушного движения Бельгии был устранен

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в системе оператора воздушного движения Бельгии Skeyes был устранен. Об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на пресс-секретаря компании Курта Вервиллигена.

«Система вновь работает и стабильна. Воздушное движение может постепенно возобновляться», — заявил он. Агентство уточняет, что система начала исправно функционировать около 16:00 по местному времени (18:00 мск).