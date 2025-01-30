Сбой в системе оператора воздушного движения Бельгии был устранен
19:05 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбой в системе оператора воздушного движения Бельгии Skeyes был устранен. Об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на пресс-секретаря компании Курта Вервиллигена.
«Система вновь работает и стабильна. Воздушное движение может постепенно возобновляться», — заявил он. Агентство уточняет, что система начала исправно функционировать около 16:00 по местному времени (18:00 мск).
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