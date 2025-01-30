Вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером, выполнял плановый полет - Пентагон
19:20 30.01.2025 Источник: Интерфакс
Экипаж американского военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом близ Вашингтона, выполнял плановый ночной тренировочный полет, сообщил в четверг глава Пентагона Пит Хегсет.
"Это был достаточно опытный экипаж, который проходил обязательную ежегодную тренировку. У них были очки ночного видения", - приводят его слова американские СМИ.
По словам Хегсета, полеты вертолетов воинской части, к которой был приписал Black Hawk, приостановлены до тех пор, пока не проведут расследование случившегося. В ходе расследования выяснят, находился ли вертолёт в нужном коридоре и на нужной высоте в момент инцидента, отметил он.
Столкновение самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак. В экстренных службах Вашингтона в четверг заявили, что, по их данным, никто не выжил в авиакатастрофе.
Также в Клубе фигурного катания Бостона заявили, что в столкновении погибли 14 фигуристов, тренеров и членов американских организаций, связанных с фигурным катанием.
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