В Курской области задержали бойца ВСУ, убившего с сослуживцами 22 мирных жителя
10:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
СК установил причастность ряда военнослужащих в преступлениях простив мирных граждан в селе Русское Поречное Курской области, один из них задержан. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный дал признательные показания в убийстве вместе со своими сослуживцами 22 мирных граждан.
«Главным военным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник. Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору. <…> В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года, исполняя приказы своего командира, в селе Русское Поречное они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села», — сказала Петренко.
НОВОСТИ
- 11:05 31.01.2025
- Почти половина датчан считают, что США представляют угрозу для Дании — опрос
- 11:00 31.01.2025
- Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
- 10:32 31.01.2025
- Трамп может многое изменить, но Индия продолжит руководствоваться своими интересами — МИД
- 10:20 31.01.2025
- ВСУ не готовы отдать Херсон без разрушений — Сальдо
- 10:05 31.01.2025
- 70% компаний РФ берут на работу выпускников колледжей и вузов без опыта — опрос
- 09:32 31.01.2025
- Украина продолжает разрушаться и терять территории — Госдеп США
- 09:20 31.01.2025
- США введут против стран БРИКС пошлины в 100%, если они попытаются заменить доллар — Трамп
- 09:05 31.01.2025
- Пожар возник на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, есть пострадавший
- 09:00 31.01.2025
- Над семью регионами РФ за ночь сбиты 49 украинских БПЛА
- 20:30 30.01.2025
- В убийстве беженца из Ирака, сжегшего Коран, может быть замешано иностранное государство – премьер Швеции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать