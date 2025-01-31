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НОВОСТИ

В Курской области задержали бойца ВСУ, убившего с сослуживцами 22 мирных жителя

10:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СК установил причастность ряда военнослужащих в преступлениях простив мирных граждан в селе Русское Поречное Курской области, один из них задержан. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный дал признательные показания в убийстве вместе со своими сослуживцами 22 мирных граждан.

«Главным военным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник. Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору. <…> В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года, исполняя приказы своего командира, в селе Русское Поречное они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села», — сказала Петренко.

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