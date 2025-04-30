Действия ЕНП во главе с Вебером ведут к войне в Европе — Сийярто
16:12 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Европейской народной партии (ЕНП) во главе с немцем Манфредом Вебером, который является самым провоенным и проукраинским политиком, ведут к продолжению войны в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов двухдневный съезд ЕНП в Валенсии.
«Европейская народная партия — самая провоенная и проукраинская партийная семья в Европе. Председатель Европейской народной партии — один из самых провоенных и проукраинских политиков в Брюсселе и на европейской политической арене в целом», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Будапеште.
Он подчеркнул, что Венгрия «поддерживает мирные усилия, а не усилия по продолжению войны». «И мы отвергаем вступление Украины в Евросоюз <…>, потому что это означало бы, с нашей точки зрения, что венгерский рынок труда стал бы переполнен украинской рабочей силой, а украинская мафия использовала бы Венгрию в качестве ворот в Европу. Большое вам спасибо, нам ничего этого не надо. Нам не нужна военная и проукраинская политика Европейской народной партии», — отметил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «черным днем для Европы» съезд ЕНП в Валенсии, участники которого высказались за продолжение военного конфликта на Украине.
Присутствовавшие на съезде в своих выступлениях заявляли о необходимости военной поддержки Украины. Съезд ЕНП — ведущей наднациональной политической силы в Европе, располагающей большинством мест в Европейском парламенте — переизбрал Вебера на посту председателя партии.
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