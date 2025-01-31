0
0
156
НОВОСТИ

ВСУ не готовы отдать Херсон без разрушений — Сальдо

10:20 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активные фортификационные работы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут в Херсоне, говорят о том, что противник не собирается оставлять город для сохранения его от разрушений. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас количество живой силы „всушников“ (военнослужащие ВСУ — прим. ТАСС) небольшое, но там очень много проводится фортификационных работ. То есть он [Херсон] закапывается: они создают бомбоубежища, укрытия, пункты управления. Все это они делают, и, конечно же, видна строительная техника, видно движение в тех частях, где это происходит. Сказать, что они готовы отдать Херсон целым и невредимым и выйти из него, как мы вышли для спасения города и оставшихся там горожан — они вряд ли это будут делать», — сказал Сальдо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9296
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9687
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9098
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9427
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9308
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9304
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9260
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9338
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9226
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9160

Возврат к списку