ВСУ не готовы отдать Херсон без разрушений — Сальдо

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активные фортификационные работы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут в Херсоне, говорят о том, что противник не собирается оставлять город для сохранения его от разрушений. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас количество живой силы „всушников“ (военнослужащие ВСУ — прим. ТАСС) небольшое, но там очень много проводится фортификационных работ. То есть он [Херсон] закапывается: они создают бомбоубежища, укрытия, пункты управления. Все это они делают, и, конечно же, видна строительная техника, видно движение в тех частях, где это происходит. Сказать, что они готовы отдать Херсон целым и невредимым и выйти из него, как мы вышли для спасения города и оставшихся там горожан — они вряд ли это будут делать», — сказал Сальдо.