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НОВОСТИ

Почти половина датчан считают, что США представляют угрозу для Дании — опрос

11:05 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина жителей Дании считают, что Соединенные Штаты представляют для их страны угрозу. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения исследовательской службы YouGov, которые опубликовала газета The Guardian.

По ее данным, 46% респондентов рассматривают Штаты в качестве «очень большой» или «довольно большой» угрозы для Дании. Вместе с тем 44% участников опроса воспринимают как угрозу для страны КНДР, а 40% — Иран.

По результатам того же исследования, 78% опрошенных высказались против продажи Гренландии США. При этом 72% респондентов считают, что окончательное решение по этому вопросу должно приниматься самим островом, а не Данией.

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