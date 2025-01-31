РФ в 2026 году запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну — Мишустин
12:20 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия запустит в следующем году на орбиту четыре аппарата, которые обеспечат скоростным широкополосным интернетом всю территорию страны, включая Арктику. Это анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
«Одним из ключевых направлений также является развитие перспективных космических группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня, — отметил он. — В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять, в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону».
«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки, — добавил премьер. — В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран [Евразийского] союза в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете». При этом формироваться группировка будет на основе российских технологических решений, указал Мишустин.
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