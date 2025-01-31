0
0
164
НОВОСТИ

Рынок маркетплейсов в РФ за год вырос на 40% — Мишустин

13:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рынок маркетплейсов и цифровых платформ за год вырос на 40%. Такие данные привел председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

«Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос примерно на 40%, — рассказал премьер. — У нас собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси. Многие из них популярны не только в странах [Евразийского] союза, но и на мировых рынках».

«Особое внимание уделяем вопросам кибербезопасности. Российский рынок решений и услуг в этой сфере вырос за последние пять лет более чем в два раза», — также отметил Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 31.01.2025
В украинской армии наступил «кризис дезертирства» — СМИ
0
31
14:00 31.01.2025
Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС, об этом говорят цифры — Пашинян
0
72
13:32 31.01.2025
За неделю в плен сдались 43 украинских военных
0
130
13:20 31.01.2025
Премьер Грузии считает бессмысленным продолжение работы в ПАСЕ после резолюции
0
163
13:05 31.01.2025
Иран поддержит любое сирийское правительство, одобренное народом — глава МИД
0
174
12:32 31.01.2025
Под Красноармейском сдалась в плен группа солдат ВСУ — силовики
0
266
12:20 31.01.2025
РФ в 2026 году запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну — Мишустин
0
282
12:05 31.01.2025
Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии даже за счет импорта — Нацбанк
0
269
12:00 31.01.2025
Идея Трампа создать новую систему ПРО США почти нереализуема — Defense One
0
272
11:32 31.01.2025
Венгрия хотела бы, чтобы ЕС отменил санкции против РФ — Орбан
0
311

Возврат к списку