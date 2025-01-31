Рынок маркетплейсов в РФ за год вырос на 40% — Мишустин
13:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский рынок маркетплейсов и цифровых платформ за год вырос на 40%. Такие данные привел председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
«Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос примерно на 40%, — рассказал премьер. — У нас собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси. Многие из них популярны не только в странах [Евразийского] союза, но и на мировых рынках».
«Особое внимание уделяем вопросам кибербезопасности. Российский рынок решений и услуг в этой сфере вырос за последние пять лет более чем в два раза», — также отметил Мишустин.
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