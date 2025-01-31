Иран поддержит любое сирийское правительство, одобренное народом — глава МИД
13:05 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана поддержат любое правительство Сирии, состав которого одобрят сирийцы. Об этом заявил министр иностранных дел иранской республики Аббас Арагчи.
«Мы поддержим любое правительство, одобренное народом Сирии, и выступаем за стабильность и единство сирийской территории», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
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