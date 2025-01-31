В украинской армии наступил «кризис дезертирства» — СМИ
14:12 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают «кризис дезертирства». Об этом пишет британская газета The Guardian.
По ее информации, тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Как отмечает издание, точные цифры засекречены, однако официальные лица подтверждают, что речь идет о «значительном числе» дезертиров. Они объясняют такую ситуацию тем, что солдаты ВСУ находятся на фронте без необходимого отдыха в течение месяцев.
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