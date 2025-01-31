Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики задержали 17-летнего учащегося колледжа и 15-летнего школьника, которые подожгли 4 релейных шкафа в районе 120-го километра перегона станций Голутвин — Щурово Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская и УФСБ России по Москве и Московской области установили личности совершивших поджог молодых людей и их местонахождение. Подозреваемые были задержаны оперативниками по местам жительства в подмосковных Коломне и Воскресенске», — сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что задержанными оказались 17-летний учащийся колледжа и 15-летний школьник. «Несовершеннолетние были доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где в присутствии своих законных представителей дали признательные показания. Они рассказали, что совершить преступление согласились за денежное вознаграждение, предложенное им незнакомцем в одном из мессенджеров», — сказали в пресс-службе.