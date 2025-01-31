90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
15:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
90 палестинских заключенных выйдут из израильских тюрем 1 февраля в обмен на освобождение новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале информационный офис по делам палестинских заключенных.
«Завтра в рамках сделки [с Израилем] из тюрем выйдут 9 палестинцев, получивших пожизненные сроки, и 81 человек, приговоренный к длительному лишению свободы», — говорится в публикации.
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