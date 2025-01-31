Для изучения русского языка в РФ направят более 500 учителей из Таджикистана
20:45 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы подписали одно соглашение по линии Института повышения квалификации работников сферы образования Таджикистана, в 2025 году более 500 учителей будут направлены в РФ для изучения русского языка», — заявил он.
Министр также отметил, что в рамках проекта «Русский учитель за рубежом» в республике работает 121 педагог. «Мы приглашаем их, чтобы они помогали в изучении русского языка», — пояснил Саидзода.
Русский язык в Таджикистане закреплен в Конституции в качестве языка межнационального общения. В школах с обучением на таджикском языке русский является обязательным предметом для изучения. Госпрограмма по совершенствованию преподавания русского и английского языков до 2030 года была принята в 2019 году. Это уже вторая программа в стране, первая госпрограмма была рассчитана на 2015–2020 гг.
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