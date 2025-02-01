По итогам января средняя цена на газ в Европе превысила 500 долл за 1 тыс. кубометров

09:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена газа в Европе по итогам января выросла на 6%, до около $517 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого повышения стали высокие темпы отбора из европейских хранилищ на фоне холодной погоды и прекращение транзита российского газа через Украину.

Если 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались около $539 за 1 тыс. куб. м, то 31 января 2025 г. торги закрылись на уровне $577 — на 7% выше по сравнению с концом прошлого месяца и на максимуме с октября 2023 года.

Начиная с осени прошлого года, котировки газа на европейских хабах перешли к постепенному росту. В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре — $456 (-11%), в ноябре — $491 (-4%), в декабре — $489 (+20%), а в январе 2025 года — $517 (+53%).