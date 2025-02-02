Канада вводит ответные меры на экспортные пошлины со стороны США
09:20 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады введут ответные 25-процентные пошлины на американские товары на общую сумму $155 млрд. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в размере 25% на американские товары стоимостью $155 млрд», — сказал он.
«В качестве ряда наших ответных шагов мы совместно с провинциями и территориями рассматриваем несколько мер, не связанных с введением таможенных пошлин, включая те, которые касаются поставок критически важных минералов и энергоресурсов, а также других видов партнерских отношений», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:40 02.02.2025
- МО РФ сообщило о нанесении удара ВСУ по интернату в городе Суджа Курской области
- 09:40 02.02.2025
- Ведомство Маска DOGE обнаружило, что Минфин США одобрял платежи в адрес мошенников и террористов
- 09:30 02.02.2025
- Мексика примет тарифные и нетарифные меры в отношении США в защиту своих интересов – президент Шейнбаум
- 09:25 02.02.2025
- Китай выразил резкое недовольство и протест на введение США дополнительных пошлин на товары из КНР
- 09:10 02.02.2025
- США вводят пошлины на экспорт из Китая, Мексики и Канады – Указ Трампа
- 09:00 02.02.2025
- Команде Илона Маска предоставлен доступ к платежной системе США для контроля расходов
- 21:00 01.02.2025
- Спецпосланник Трампа Келлог высказался по теме проведения выборов в Украине
- 19:20 01.02.2025
- Газ для Приднестровья будет приобретаться за деньги РФ и поставляться через Венгрию - Красносельский
- 18:15 01.02.2025
- Глава непризнанного Приднестровья выразил Еврокомиссии благодарность за помощь в преодолении энергокризиса
- 17:00 01.02.2025
- Россия нарастила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» до рекордных объемов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать