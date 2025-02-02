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НОВОСТИ

Канада вводит ответные меры на экспортные пошлины со стороны США

09:20 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады введут ответные 25-процентные пошлины на американские товары на общую сумму $155 млрд. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в размере 25% на американские товары стоимостью $155 млрд», — сказал он.

«В качестве ряда наших ответных шагов мы совместно с провинциями и территориями рассматриваем несколько мер, не связанных с введением таможенных пошлин, включая те, которые касаются поставок критически важных минералов и энергоресурсов, а также других видов партнерских отношений», — сказал он.

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