В МВД РФ назвали число мигрантов, которые находятся в России незаконно
12:40 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 670 тыс. мигрантов находятся в РФ на нелегальном положении. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью «Комсомольской правде».
По данным Горового, в РФ более половины нелегально находящихся в РФ иностранцев — - женщины. До 30 апреля все они могут обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в РФ.
«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — цитирует Горового издание.
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