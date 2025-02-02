В МВД РФ назвали число мигрантов, которые находятся в России незаконно

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 670 тыс. мигрантов находятся в РФ на нелегальном положении. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью «Комсомольской правде».

По данным Горового, в РФ более половины нелегально находящихся в РФ иностранцев — - женщины. До 30 апреля все они могут обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в РФ.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — цитирует Горового издание.