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НОВОСТИ

Власти Европы пообещали «жестко реагировать», если США введут пошлины на товары из ЕС

17:49 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет «жестко реагировать», если США введут пошлины на товары из стран сообщества. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, «ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют росту и экономической стабильности», но «будет жестко реагировать», если против него будут введены «несправедливые» тарифы.

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