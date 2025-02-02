Канада, Мексика и Китай могут без пошлин производить товары в США - Трамп

21:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что вводимые им повышенные пошлины против Канады, Мексики и Китая могут не пройти бесследно для американцев, но это необходимо для "золотой эры Америки".

"Будет ли некая боль (от этих мер - ИФ)? Да, возможно. А возможно, нет. Но мы сделаем Америку снова великой. И это все будет стоить ту цену, которую мы должны заплатить", - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он предложил Канаде, Мексике и Китаю производить продукцию в США - без пошлин.