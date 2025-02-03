ЕС выделил Украине помощь на 134 млрд евро и должен помогать больше — Каллас

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделил Украине помощь на 134 млрд евро с февраля 2022 года и должен помогать Киеву еще больше. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе.

«Мы уже предоставили помощь на 134 млрд евро, включая почти 50 млрд евро военной помощи. Мы не можем говорить о сокращении помощи, мы должны увеличивать ее», — сказала она.

По словам Каллас, Украина должна быть главным приоритетом Евросоюза.