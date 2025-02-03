Опыт зашедших в тупик отношений с ЕС будет учитываться в будущем — Песков
14:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия всегда будет учитывать печальный опыт зашедших в тупик отношений с Евросоюзом (ЕС) при дальнейшем взаимодействии. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в общении с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС, заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который считает, что в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией в будущем.
«Я думаю, что корректнее, если оценку заявлений министра иностранных дел Испании будет давать представитель нашего министерства иностранных дел. Но если говорить в целом, то, безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, которые завели отношения с нашей страной в тупик и [привели] фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — подчеркнул представитель Кремля.
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