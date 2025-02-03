Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Февраль ожидается сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация и сейчас характеризуется как непростая. Об этом сообщил главком украинских войск Александр Сырский.

«Февраль будет непрост для нашего войска», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам совещания, посвященного деятельности ВСУ в январе.

Сырский добавил, что в целом ситуация сложная. По его словам, основные усилия сейчас будут сосредоточиваться на попытке обороны. При этом он назвал операцию в Курской области одним из приоритетов ВСУ.

Главком в очередной раз признал, что украинская армия испытывает дефицит личного состава. «Продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части. Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов», — написал он.