0
0
74
НОВОСТИ

Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии

15:12 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Февраль ожидается сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация и сейчас характеризуется как непростая. Об этом сообщил главком украинских войск Александр Сырский.

«Февраль будет непрост для нашего войска», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам совещания, посвященного деятельности ВСУ в январе.

Сырский добавил, что в целом ситуация сложная. По его словам, основные усилия сейчас будут сосредоточиваться на попытке обороны. При этом он назвал операцию в Курской области одним из приоритетов ВСУ.

Главком в очередной раз признал, что украинская армия испытывает дефицит личного состава. «Продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части. Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 03.02.2025
Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице
0
56
15:00 03.02.2025
В Кремле считают важными заявления США о необходимости выборов на Украине
0
142
14:32 03.02.2025
Опыт зашедших в тупик отношений с ЕС будет учитываться в будущем — Песков
0
223
14:12 03.02.2025
В НАТО хотят сохранить Украину как антироссийский плацдарм и «заморозить» конфликт — СВР
0
258
14:00 03.02.2025
Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
0
252
13:32 03.02.2025
ЕС готовится к возможной торговой войне с США, победителем выйдет Китай — Каллас
0
333
13:20 03.02.2025
Динамика на земле не в пользу Киева — Песков о подходе Лондона к конфликту на Украине
0
317
13:05 03.02.2025
Деньги США для Киева осели в карманах воров, расследование ничего не даст — Медведев
0
325
13:00 03.02.2025
В Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где расположен музей славянской письменности
0
323
12:32 03.02.2025
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»
0
389

Возврат к списку