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НОВОСТИ

В НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине — СВР РФ

16:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс все больше задумывается о необходимости смены власти в Киеве, исходит из того, что вскоре Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сдерживать натиск российской армии. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии. С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву», — говорится в сообщении.

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