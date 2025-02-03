В НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине — СВР РФ
16:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс все больше задумывается о необходимости смены власти в Киеве, исходит из того, что вскоре Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сдерживать натиск российской армии. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии. С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:00 03.02.2025
- Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 210 военных
- 16:32 03.02.2025
- Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике — WSJ
- 16:12 03.02.2025
- Четверо граждан РФ задержаны в Армении по подозрению в вандализме в ереванском метро — МВД
- 15:32 03.02.2025
- Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице
- 15:12 03.02.2025
- Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии
- 15:00 03.02.2025
- В Кремле считают важными заявления США о необходимости выборов на Украине
- 14:32 03.02.2025
- Опыт зашедших в тупик отношений с ЕС будет учитываться в будущем — Песков
- 14:12 03.02.2025
- В НАТО хотят сохранить Украину как антироссийский плацдарм и «заморозить» конфликт — СВР
- 14:00 03.02.2025
- Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
- 13:32 03.02.2025
- ЕС готовится к возможной торговой войне с США, победителем выйдет Китай — Каллас
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать