Китай вводит пошлины в размере 10% на американскую нефть, 15% — на уголь и СПГ из США
09:32 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсовет КНР с 10 февраля 2025 года вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и СПГ — 15%, говорится в указе Госсовета.
Кроме того, пошлиной в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника.
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