США следует наращивать давление на Иран — Рубио

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости усиливать давление на Иран.

«Мы должны оказывать больше давления на Иран до тех пор, пока они не прекратят свои текущие действия. А эти действия направлены в конечном счете на создание ядерного оружия», — сказал Рубио в понедельник в интервью телеканалу Fox News.