Маск заявил, что в результате махинаций в правительстве США теряют $700 млрд в год
11:05 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илон Маск заявил, что в результате махинаций в правительстве страны ее бюджет ежегодно теряет около $700 млрд.
«Потери в результате махинаций в федеральном правительстве составляют почти 10% объемов всех выплат (по федеральным программам — прим. ТАСС), что примерно равно $700 млрд в год», — написал он в соцсети X. Кроме того, по оценкам предпринимателя, по меньшей мере 15% от объемов выплат — около триллиона долларов — составляют «откровенные растраты» со стороны американских чиновников.
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