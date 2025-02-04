Йенс Столтенберг станет новым министром финансов Норвегии — NRK

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг будет назначен министром финансов страны. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK, ссылаясь на источники.

В настоящий момент правящая Рабочая партия Норвегии, которую Столтенберг возглавлял с 2002 по 2014 год, переживает тяжелый кризис. На прошлой неделе коалиционное правительство социал-демократов и центристов распалось из-за позиции Партии Центра, которая была не согласна с энергетической политикой союзников и их планов сближения с ЕС. Кабмин покинули восемь из 20 министров, включая министра финансов — главу Партии Центра Трюгве Ведума. Давний соратник Столтенберга премьер-министр страны Йонас Гар Стёре обещал объявить новый состав своего кабинета 4 февраля.

Ранее Стёре также пообещал, что не подаст в отставку и будет руководить правительством меньшинства до выборов в парламент, которые должны состояться до 8 сентября этого года. Включение популярного в стране Столтенберга в состав кабмина может помочь выправить падающий рейтинг партии.