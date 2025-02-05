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НОВОСТИ

Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии — NBC

16:12 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода из Сирии всех американских войск. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, президент США Дональд Трамп и близкие к нему представители вашингтонской администрации недавно выразили заинтересованность в полном выводе войск с территории страны. В связи с этим Пентагон начал готовить планы осуществления этого шага в течение 30, 60 или 90 дней.

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