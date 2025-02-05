Цена фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум
16:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и торгуется выше $2 900 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 13:34 мск, цена на драгметалл составляла $2 901,5 за тройскую унцию (+0,89%). К 13:39 мск цена золота замедлила рост до $2 899,5 за унцию (+0,82%).
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