Объем ФНБ на 1 февраля составил 11,97 трлн руб. — Минфин РФ
17:40 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 февраля 2025 года составил 11,97 трлн руб., или 5,6% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен $122,09 млрд.
На 1 января 2025 года объем фонда составлял 11,88 трлн руб.
Объем ликвидных активов ФНБ на 1 февраля составил 3,751 трлн руб. (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $38,27 млрд.
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