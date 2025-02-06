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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 28 украинских БПЛА над регионами России

09:00 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 13 БПЛА — над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области», — сообщили там.

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