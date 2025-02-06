ГД готовит проект о медицинском освидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев — Володин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума готовит законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в РФ. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — написал Володин в своем телеграм-канале.