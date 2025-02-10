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Пожар в детсаду произошел из-за падения обломков БПЛА в Курской области

11:20 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник вечером 9 февраля в детском саду в Курской области в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств. <…> Пожар был ликвидирован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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