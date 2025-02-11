ФБР после указа Трампа обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди — Axios

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило порядка 2,4 тыс. записей об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которые ранее не были предоставлены официальной комиссии. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«ФБР обнаружило около 2 400 записей, связанных с убийством президента Кеннеди, которые так и не были предоставлены комиссии, которой было поручено изучить и обнародовать эти документы», — передает портал. «Эти до сих пор засекреченные записи изложены на 14 тысячах страниц документов, которые ФБР обнаружило в ходе проверки, инициированной указом президента [США Дональда] Трампа от 23 января», — указывается в материале.

Как сообщили собеседники издания, о существовании этих документов Белому дому стало известно в пятницу на прошлой неделе, содержание обнаруженных записей строго засекречено. Axios также отмечает, что три источника, которые сообщили порталу о существовании этих записей, не видели самих документов.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ об обнародовании секретных материалов об убийстве Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.