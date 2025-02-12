Гражданин РФ Александр Винник вскоре будет освобожден из тюрьмы в США - СМИ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Александр Винник в ближайшее время будет освобожден из тюрьмы в Санта-Рита и отправлен в Россию. Об этом сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.

«Когда я [прошлым] летом навещал Александра в тюрьме Санта-Рита, он был в очень плохом положении. <…> Он пока там, но в ближайшее время будет отправлен в Россию», — рассказал собеседник агентства.