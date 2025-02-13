Бесконтактна оплата топлива теперь доступна на заправках «Роснефти» в Хакассии

09:07

На всех автозаправочных станциях компании «Роснефть» в Республике Хакасия теперь можно воспользоваться услугой бесконтактной оплаты топлива. Заправить машину при помощи мобильного приложения сервиса «Яндекс Заправки» автомобилисты могут уже на 95% станций сети «Роснефти». Напомним, у компании сегодня действует одна из крупнейших сетей розничных продаж в России, которая включает примерно 3000 автозаправочных станций и комплексов в 61 регионе страны.

В Хакасии сеть заправок «Роснефти» расположена на автомобильных трассах на основных направлениях республики – Абакан-Красноярск, Абакан-Ак-Довурак, Абакан-Саяногорск. Почти все станции сети действуют в новом формате, предоставляя посетителям большой набор сервисных услуг и расширенный ассортимент кафе «ЗЕРНО».

Сервис «Яндекс Заправки» интегрирован в «Яндекс Go», «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор», а также доступен в отдельном приложении. Автомобилисты, не выходя из машины, могут выбрать номер колонки, марку топлива, объем и оплатить заправку банковской картой или при помощи Системы быстрых платежей. Также оплатить топливо можно, используя баллы, которые копят участники программы лояльности «Роснефти» «Семейная команда». Для автомобилистов, которые решат заправиться при помощи цифрового сервиса, до 7 марта 2025 года будет действовать выгодное спецпредложение.