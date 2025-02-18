Для России главное добиться своих целей в СВО — Песков
13:05 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна добиться своих целей в СВО, предпочтительно мирными средствами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам главное добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей», — сказал представитель Кремля.
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