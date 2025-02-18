Для России главное добиться своих целей в СВО — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна добиться своих целей в СВО, предпочтительно мирными средствами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам главное добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей», — сказал представитель Кремля.