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В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным

15:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман. Об этом сообщил представитель судебной власти исламской республики Эсхак Джахангир.

«Двум задержанным британским подданным предъявлены обвинения в шпионаже», — цитирует его агентство Mizan. По словам генерального прокурора Кермана Эбрахима Хамиди, установлено, что эти люди имели связь с учреждениями, имеющими отношение к разведывательным службам.

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