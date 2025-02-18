В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
15:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман. Об этом сообщил представитель судебной власти исламской республики Эсхак Джахангир.
«Двум задержанным британским подданным предъявлены обвинения в шпионаже», — цитирует его агентство Mizan. По словам генерального прокурора Кермана Эбрахима Хамиди, установлено, что эти люди имели связь с учреждениями, имеющими отношение к разведывательным службам.
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