Япония в январе сократила импорт СПГ из РФ на 12,4%, а угля — на 45,4%

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в январе уменьшила импорт сжиженного природного газа из России на 12,4%, а угля — на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики, опубликованной Министерством финансов Японии.

При этом Япония, как и в прежние месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

На энергоресурсы приходится 71,4% японского импорта из России. На СПГ из РФ, как следует из подсчетов ТАСС, в январе приходится 8,63% всего импорта Японией этого вида топлива при среднем показателе в последние годы на уровне 9-10%.