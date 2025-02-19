Япония в январе сократила импорт СПГ из РФ на 12,4%, а угля — на 45,4%
09:20 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония в январе уменьшила импорт сжиженного природного газа из России на 12,4%, а угля — на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики, опубликованной Министерством финансов Японии.
При этом Япония, как и в прежние месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.
На энергоресурсы приходится 71,4% японского импорта из России. На СПГ из РФ, как следует из подсчетов ТАСС, в январе приходится 8,63% всего импорта Японией этого вида топлива при среднем показателе в последние годы на уровне 9-10%.
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